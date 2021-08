Morreu Brian Travers, compositor e saxofonista dos UB40

Brian Travers, compositor e saxofonista dos UB40 © AFP

Brian Travers, compositor e saxofonista dos UB40, morreu no domingo aos 62 anos, na sua casa em Moseley, Birmingham, no Reino Unido, rodeado pela família, avança a banda de reggae britânica em comunicado.

"É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso camarada, irmão, membro fundador dos UB40 e lenda musical Brian David Travers. Brian faleceu ontem à noite depois de uma longa e heroica batalha contra o cancro. Os nossos pensamentos estão com a mulher do Brian, Lesley, com a sua filha, Lisa, e o filho, Jamie. Estamos todos devastados com esta notícia e pedimos que respeitem a necessidade de privacidade da família neste momento", pode ler-se no comunicado, citado pelo The Guardian.

David Jenkinson, diretor interino da instituição britânica de solidariedade The Brain Tumour Charity, já reagiu à morte de Brian Travers.

"Todos nós na The Brain Tumour Charity estamos profundamente tristes com a morte de Brian. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e com todos os que se inspiraram na carreira e no sucesso da banda. A sua perda é uma lembrança feroz da razão pela qual devemos ir cada vez mais longe, todos os dias, na batalha contra os tumores cerebrais, para que outras famílias não tenham de suportar este tipo de desgosto no futuro. Estamos empenhados em lutar por todas aquelas pessoas cujas vidas são viradas do avesso por esta doença devastadora.

Travers formou a banda em 1978 com músicos de várias escolas de Birmingham e deu origem a sucessos como "Red Red Wine" e "(I Can't Help) Falling in Love With You". Venderam mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo.

Ao longo do percurso, os UB40 tiveram mais de 40 canções no top 40 do Reino Unido e são conhecidos como um dos grupos musicais mais bem-sucedidos do país. A última atuação de Travers com a banda foi num concerto em dezembro de 2019, realizado na atual Utilita Arena Birmingham.

Em março de 2019, Brian Travers faltou à digressão de aniversário da banda depois de ter tido uma convulsão em casa, o que o levou a ser diagnosticado com dois tumores no cérebro. A formação da banda manteve-se intacta durante quase três décadas, até janeiro de 2008, quando Ali Campbell deixou a banda.

Já em junho deste ano, o vocalista, Duncan Campbell, anunciou que ia deixar a música devido a problemas de saúde e foi substituído por Matt Doyle, que se juntou à mais recente formação dos UB40: Robin Campbell, Jimmy Brown, Earl Falconer, Norman Hassan, Laurence Parry, Tony Mullings, Martin Meredith e Travers.