Morreu Cormac McCarthy, ícone literário norte-americano

O escritor norte-americano Cormac McCarthy morreu, esta terça-feira, aos 89 anos, avança a sua editora, Alfred A. Knopf, citada pela AFP. O romancista vencedor do Prémio Pulitzer, autor de "The Road" e de "No Country for Old Men" morreu de causas naturais na sua casa em Santa Fé, Novo México.

McCarthy explorou o lado negro da natureza humana numa dúzia de romances poéticos e pouco sentimentais. O escritor Saul Bellow elogiou o seu "uso absolutamente avassalador da linguagem, as suas frases que dão vida e também causam a morte".

Alguns críticos literários chamaram-lhe herdeiro de William Faulkner e Herman Melville, dois escritores com quem partilhava o interesse por temas como a perda, sofrimento, derramamento de sangue e destino.

"Se não diz respeito à vida e à morte, não é interessante", afirmou Cormac McCarthy em entrevista revista Rolling Stone.

Durante o primeiro quarto de século da sua carreira, McCarthy foi pouco mais do que uma figura de culto, um "escritor de escritores" que recusava falar com a maioria dos jornalistas e que, segundo alguns rumores, vivia como um eremita. Nenhum dos seus primeiros cinco livros vendeu mais de três mil exemplares de capa dura e mesmo as críticas mais positivas admitiam que não era livros de leitura prazerosa.

O seu romance semiautobiográfico "Suttree", lançado em 1979, foi comparado a "um bom e longo grito no ouvido", enquanto "Blood Meridian", de 1985, foi descrito como um livro que atingia os leitores "como uma bofetada na cara". Este romance tem uma cena em que bebés são encontrados mortos pendurados numa árvore.

O estilo de escrita do norte-americano era idiossincrático, valendo-lhe comparações com James Joyce e Shakespeare. Usava poucas vírgulas, dispensava completamente os pontos e vírgulas e as aspas, brincava com a sintaxe tradicional e enchia os seus livros de palavras obscuras.