Morreu Daviz Simango, líder do Movimento Democrático de Moçambique e autarca da Beira

O Presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Daviz Simango

Por Lusa 22 Fevereiro, 2021 • 11:13

Daviz Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e presidente do conselho municipal da cidade da Beira faleceu esta segunda-feira, disseram à Lusa duas fontes próximas do político.

Uma fonte do gabinete de Simango na Beira e outra da bancada parlamentar do MDM confirmaram a morte.

Daviz Simango tinha sido transportado em 13 de fevereiro por via aérea para uma unidade de saúde da África do Sul devido a um problema de saúde súbito, segundo anunciaram familiares.

Em nenhum momento foi especificada a causa do problema.