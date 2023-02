Morreu "Dona Cleo". Marcelo sublinha o seu "lugar destacadíssimo" na literatura portuguesa

Cleonice Berardinelli fazia parte da Academia Brasileira de Letras © Arquivo Global Imagens

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou esta quarta-feira pesar pela morte de Cleonice Berardinelli, sublinhando o seu "lugar destacadíssimo" entre os estudiosos brasileiros da literatura portuguesa.

"De todos os lusitanistas, que tanto contribuem para manter viva a cultura portuguesa no mundo, os brasileiros merecem menção especial, dada a nossa história antiga e a nossa língua comum. E de entre os estudiosos brasileiros da literatura portuguesa, Cleonice Berardinelli tinha um lugar destacadíssimo", lê-se numa nota do chefe de Estado português.

Na mensagem publicada no sítio oficial da internet da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere que "os escritores e académicos portugueses e brasileiros, e os seus alunos dos dois lados do Atlântico, devem muito ao magistério de «Dona Cleo», como era carinhosamente tratada".

"Manifesto, na sua partida, o meu pesar e a nossa gratidão", declara o Presidente da República.

Na nota, destaca-se que Cleonice Berardinelli foi professora em universidades brasileiras, americanas e portuguesas, "dedicou-se aos estudos camonianos e a diversos trabalhos sobre Pessoa (ensaios, antologias, edições críticas)".

"Decana da Academia Brasileira de Letras, era correspondente da Academia das Ciências de Lisboa desde 1975, foi membro do júri do Prémio Camões e recebeu as insígnias da Ordem do Infante D. Henrique e da Ordem de Sant'Iago da Espada", lê-se ainda na mensagem publicada pela Presidência da República.

De acordo com a imprensa brasileira, Cleonice Berardinelli morreu na terça-feira aos 106 anos.

Segundo o jornal Estadão, a especialista em literatura portuguesa do Brasil doutorou-se em 1959 em Letras Clássicas e Vernáculas pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e foi professora durante mais de 50 anos em instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Cleonice Berardinelli foi também professora na Universidade Católica de Petrópolis, no Instituto Rio Branco e foi professora convidada pelas Universidades da Califórnia, campus Santa Barbara (1985), e de Lisboa (1987 e 1989).

Entre as principais obras de Cleonice Berardinelli encontram-se "Estudos camonianos, de 1973, que foi ampliada em 2000, "Obras em prosa: Fernando Pessoa", de 1986, "A passagem das horas de Álvaro Campos", de 1988, "Poemas de Álvaro Campos", editada em Lisboa em 1990, "Fernando Pessoa: outra vez te revejo..., de 2004", e Gil Vicente: autos", de 2012.