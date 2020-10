Eddie Van Halen tinha 65 anos © AFP (arquivo)

O guitarrista Eddie Van Halen morreu esta quarta-feira aos 65 anos. A informação foi confirmada pelo filho do músico na rede social Twitter. O fundador da banda de hard rock Van Halen lutava há vários anos contra o cancro.

Eddie Van Halen, que fundou a sua banda em 1972, foi autor da música mais famosa: "Jump" foi o single dos Van Halen a atingir o número um nos EUA e com o qual alcançaram uma nomeação para um Grammy.

Em 2007, os Van Halen entraram no Rock & Roll Hall of Fame. Eddie chegou a ser considerado um dos melhores guitarristas do mundo - um pioneiro que imortalizou 'riffs' do hard rock mundial.