Morreu Fernando Morán, antigo ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros

Fernando Móran com Jorge Sampaio © Global Imagens (arquivo)

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 19 Fevereiro, 2020 • 09:56

Morreu em Madrid, aos 93 anos, Fernando Móran. A notícia da morte do antigo ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros foi avançada pelo site The Diplomat in Spain.

Nascido nas Astúrias, Morán assumiu a pasta dos Negócios Estrangeiros durante o primeiro Governo de Felipe González.

Durante a gestão da pasta, foi ratificada a Declaração de Bruxelas e o acordo para a integração da Espanha na CEE, concluído a 29 de março de 1985. O antigo ministro manteve sempre uma postura anti-NATO, facto que espoletou a saída do governo, uma semana antes da assinatura do tratado de adesão à CEE.

Fernando Móran foi também nomeado embaixador das Nações Unidas, cargo que abandonou para em 1987 concorrer às primeiras eleições para o Parlamento Europeu. Foi reeleito eurodeputado em 1989 e em 1994.