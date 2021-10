Morreu Gilberto Braga, autor de "Escrava Isaura"

Gilberto Braga escreveu mais de três dezenas de produções televisivas para a Globo © Wikimedia Commons

Gilberto Braga morreu, esta terça-feira, aos 75 anos. O autor de telenovelas brasileiras encontrava-se internado, num hospital em Copacabana, desde sexta-feira e sofreu uma septicemia, de acordo com a Globo.

Braga escreveu inúmeras novelas clássicas da televisão brasileira, como "Escrava Isaura" (1976), "Dancin' Days" (1978) e "Vale Tudo" (1988).

Segundo um familiar do autor, citado pela Globo, Gilberto Braga lutava contra vários problemas de saúde há alguns anos, tendo sido já sujeito a cirurgias na coluna e no coração, além de uma hidrocefalia, tendo sido hospitalizado na última semana com o diagnóstico de uma infeção generalizada.

Nascido no Rio de Janeiro, a 1 de novembro de 1945, Gilberto Braga começou a carreira no mundo do espetáculo como crítico de teatro e de cinema. Foi em 1972 que se estreou na Globo como autor, com uma adaptação de "A Dama das Camélias", de Alexandre Dumas. Escreveu a primeira novela em 1974, mas o primeiro grande sucesso aconteceu dois anos depois, com "Escrava Isaura". Ao longo da carreira, foi autor de mais de três dezenas de produções televisivas.

Em 2008, foi nomeador para Emmy Internacional de melhor telenovela por "Paraíso Tropical". A última telenovela que criou foi "Babilónia", em 2015.