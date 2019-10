Morreu Ginger Baker, um dos três grandes bateristas do rock e cofundador dos Cream

É considerado um dos três grandes bateristas da história do rock dos anos 1960 © Reuters

Por Lusa 06 Outubro, 2019 • 13:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ginger Baker, o baterista e cofundador da banda britânica de rock Cream, morreu este domingo, aos 80 anos, anunciou a família.

Pub Pub

"É com muita tristeza que anunciamos que Ginger morreu pacificamente no hospital hoje de manhã", escreveram familiares na conta do músico no Twitter.

Pub Pub

Gary Hibbert, um representante da família, confirmou a morte à agência Associated Press.

Ginger Baker ficou mais conhecido enquanto membro dos Cream, com o guitarrista Eric Clapton e o baixista Jack Bruce.

É considerado um dos três grandes bateristas da história do rock dos anos 1960, com Charlie Watts dos Rolling Stones e Mitch Mitchell dos Jimi Hendrix Experience.

Nascido em Lewisham, um bairro do sudoeste de Londres, em 1939, começou a sua carreira no jazz.

Em 1962 é convidado a integrar uma das bandas de blues de Alexis Korner para o lugar de Charlie Watts, que saiu do grupo para integrar os Rolling Stones.

Em 1966 formou os Cream com Jack Bruce, mas o trio separou-se em 1968, lançando o último álbum em 1969.

A banda voltou a juntar-se em 2005, para quatro concertos no Royal Albert Hall, em Londres, e dois no Madison Square Garden, de Nova Iorque.