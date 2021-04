Morreu Helen McCrory, atriz de "Harry Potter" e "Peaky Blinders"

Helen McCrory © Neil Hall/EPA

A atriz britânica Helen McCrory, que ficou conhecida no cinema com a saga "Harry Potter" e na televisão com a série "Peaky Blinders", morreu aos 52 anos, vítima de cancro, anunciou esta sexta-feira o seu marido, Damian Lewis, no Twitter.

"Estou com o coração partido ao anunciar que, após uma batalha heroica contra o cancro, a bela e poderosa mulher que era Helen McCrory morreu pacificamente em casa, rodeada por uma onda de amor da família e amigos. Ela morreu como viveu: destemidamente. Amamo-la e sabemos o quão sortudos fomos por tê-la nas nossas vidas", escreveu o ator na rede social.

A atriz estreou-se no cinema com um pequeno papel em "Interview with the Vampire", depois de ter começado a carreira na televisão. Nos últimos filmes da saga Harry Potter, McCrory interpretou Narcisa Malfoy, mas também brilhou em "007 - Operação Skyfall" (2012), da saga James Bond, e na bem-sucedida série britânica "Peaky Blinders", onde deu vida à personagem Polly Gray, matriarca do clã Shelby.

Em 2007 casou-se com Damian Lewis, com quem teve dois filhos.