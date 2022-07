Por TSF com agências 07 Julho, 2022 • 19:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ator norte-americano James Caan morreu aos 82 anos, revelou esta quinta-feira o agente, citado pela AFP.

Entre os papéis marcantes da carreira do ator estão o de Sonny Corleone em "O Padrinho", que lhe valeu uma nomeação para o Óscar de Melhor Ator Secundário.

"É com muita tristeza que vos informamos da morte do Jimmy ao final da tarde de 6 de julho", escreveu a família num tweet publicado na conta oficial do ator.

Caan participou também em filmes como "Misery", "Thief" e Rollerball".