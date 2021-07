© Steve C. Mitchell/EPA

Por Gonçalo Teles 28 Julho, 2021 • 00:06

O baterista Joey Jordison, um dos membros fundadores da banda Slipknot, morreu esta segunda-feira durante o sono, aos 46 anos.

"A morte de Joey deixou-nos de coração vazio e com sentimentos de tristeza indescritível", lê-se num comunicado da família, citado pela revista Rolling Stone.

"Aqueles que conheceram o Joey sabiam da sua rápida sagacidade, da sua personalidade gentil, do seu coração gigantesco e do seu amor por tudo o que envolvia a família e a música. A família do Joey pede aos amigos, fãs, e meios de comunicação social que respeitem, de forma compreensiva, a nossa necessidade de privacidade e paz neste momento incrivelmente difícil", assinala o documento.

Segundo o site TMZ, as autoridades não encontraram indícios de crimes ou drogas no local do óbito, pelo que o corpo vai agora seguir para autópsia para determinar a causa da morte.

Nathan Jonas Jordison deixou os Slipknot em dezembro 2013, e formou o Scar the Martyr. Em junho de 2016 revelou sofrer de mielite transversa, uma doença neurológica que afetou sobretudo a perna esquerda do músico, impedindo-o temporariamente de tocar bateria.