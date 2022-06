Morreu Julee Cruise, cantora do tema principal da série "Twin Peaks"

Julee Cruise © Wikimedia Commons (arquivo)

A cantora norte-americana Julee Cruise, voz da principal canção da série "Twin Peaks", morreu esta sexta-feira, aos 65 anos, anunciou o marido, Edward Grinnan, na rede social Facebook.

"Julee deixou este reino nos seus próprios termos. Sem arrependimentos. Agora está em paz", declarou Grinnan na mensagem a anunciar o falecimento da cantora, devido à doença autoimune lúpus de que sofria há quatro anos.

Revelou também que Cruise despediu-se da vida ao som de uma outra canção sua, "Roam" ("Deambular", em tradução livre).

O tema mais conhecido da cantora era "Falling" ("Cair"), era a principal da série dos anos 1990 "Twin Peaks", na qual um agente do FBI é enviado para uma cidade fictícia do Estado de Washington, para investigar o assassinato de uma estudante.

A série foi criada pelo realizador de cinema e produtor de música David Lynch, que escreveu a letra da canção, cantada por Cruise, com a sua voz sedutora.

"Falling" alcançou um grande sucesso nos Estados Unidos e na Europa, e chegou a ser número sete no top do Reino Unido, com muita cotação também na Austrália.

Nascida na localidade rural de Creston, no Estado do Iowa, em 1956,JLulee Cruise deu voz a quatro álbuns: "Floating into the Night", publicado em 1989, e nele se inclui o tema principal de "Twin Peaks", "The Voice of Love" (1993), "The Art of Being a Girl" (2002) e, por último, "My Secret Life" (2011).