Morreu Larry Flynt, fundador da revista Hustler

Larry Flynt, o famoso e controverso fundador da revista pornográfica Hustler © Paul Buck/EPA

Larry Flynt, o famoso e controverso fundador da revista pornográfica Hustler, morreu aos 78 anos. O irmão, Jimmy Flynt, confirmou o óbito ao The Washington Post, mas não referiu as causas.

Durante quase 50 anos, Flynt foi um dos maiores nomes da indústria de entretenimento para adultos. Lançou a revista Hustler em 1975, o que lhe trouxe fama, fortuna e inúmeras batalhas legais à medida que a popularidade aumentava.

Muitas das suas batalhas contra a Primeira Emenda da Constituição dos EUA são referidas no filme The People vs. Larry Flynt, protagonizado por Woody Harrelson e que esteve nomeado para os Óscares em 1996.

A revista pornográfica e a fama que foi ganhando fizeram com que Flynt fosse baleado, em 1978, pelo serial killer Joseph Paul Franklin, numa tentativa de homicídio. O tiro deixou Larry paralisado da cintura para baixo, obrigando-o a passar o resto da vida a uma cadeira de rodas com dores constantes e outros problemas de saúde associados a este episódio.

Além de ser o homem por trás da marca Hustler, Flynt é o presidente da Larry Flynt Publications, que produz outras revistas como a Barely Legal e vídeos pornográficos. Em 2000 abriu o famoso Hustler Casino, perto de Los Angeles.

Em 1984 Flynt também se envolveu na política, com uma breve corrida presidencial. Mais tarde, em 2003, concorreu a governador da Califórnia.

Quanto à vida pessoal, Flynt foi casado cinco vezes. Com a sua atual mulher, Elizabeth Berrios, deu o nó em 1998. Ao todo tem seis filhos.