Morreu Lasse Wellander, guitarrista dos ABBA

Direitos Reservados/Facebook © Lasse Wellander tinha 70 anos

Por TSF 10 Abril, 2023 • 10:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O músico Lasse Wellander, lendário guitarrista dos ABBA, morreu na sexta-feira aos 70 anos, revelou a família nas redes sociais. Wellander lutava contra um cancro há vários anos e faleceu "rodeado pela família".

"É com indescritível tristeza que temos de anunciar que o nosso amado Lasse morreu. Lasse adoeceu recentemente com o que se revelou ser um cancro, que se tinha espalhado, e no início da Sexta-feira Santa, morreu rodeado pelos seus entes queridos", lê-se numa nota divulgada no Facebook e assinada pelos filhos Lena, Ludvig e Andréas.

Com mais de 50 anos de carreira, Wellander gravou e ateou ao vivo com os ABBA em várias digressões nas décadas de 1970 e 1980.