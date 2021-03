Morreu Lou Ottens, o inventor das cassetes 

Por Carolina Rico 11 Março, 2021 • 11:31 Partilhar este artigo Facebook

Morreu, aos 94 anos, Lou Ottens, o engenheiro holandês que inventou as cassetes de fita magnética, na década de 1960.

Segundo a BBC, Lou Ottens morreu na sua cidade natal em Duizel, na Holanda, no fim de semana passado, mas a família só anunciou o óbito esta terça-feira.

O engenheiro tornou-se chefe do departamento de desenvolvimento de produto da Phillips em 1960 e, três anos depois, apresentava a primeira cassete numa feira de eletrónica em Berlim, na Alemanha, que rapidamente se tornou um sucesso mundial.

O modelo foi patenteado depois de um acordo entre a Phillips e a Sony, depois de várias empresas japonesas terem também produzido cassetes semelhantes e em vários tamanhos.

A invenção do holandês mudou para sempre a forma de ouvir música, tornando-a portátil e até mais pessoal, já que as cassetes de fita magnética permitiam pela primeira vez a gravação de músicas de intérpretes diferentes - num mix personalizado - de forma fácil e rápida.

Estima-se que, desde o lançamento da cassete de Lou Ottens, tenham sido vendidas 100 mil milhões de cassetes em todo o mundo e a nostalgia leva muitos amantes de música a continuar a procurá-las.

De acordo com a Official Charts Company do Reino Unido, a venda de cassetes no primeiro semestre de 2020 aumentou 103%, em comparação com o mesmo período do ano anterior.