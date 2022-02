Morreu Luc Montagnier, cientista que descobriu o vírus da sida

Luc Montagnier, cientista francês © EPA (arquivo)

Morreu o cientista francês Luc Montagnier, conhecido pela descoberta do vírus HIV que provoca a sida. Tinha 89 anos.

Nascido a 18 de agosto de 1932 em Chabris, Montagnier começou a carreira de investigação na Faculdade de Ciências de Paris. Trabalhou no Instituto Curie e foi diretor do Instituto Pasteur, onde criou a unidade de oncologia viral no departamento de virologia.

Em 1983, em colaboração com Jean-Clause Chermann e Françoise Barré-Sinoussi, descobriu um vírus inicialmente chamado de LAV (Lymphadenopathy Associated Virus), mas que em 1986 passou a designar-se HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). Este é o vírus que causa a sida.

Essa descoberta levou Luc Montagnier a ser galardoado com o Nobel da Medicina em 2008, prémio que dividiu com Barré-Sinoussi.

Nos últims anos, Montagnier gerou controvérsia por ter tomado algumas posições negacionistas em relação à Covid-19.