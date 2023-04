Morreu Mary Quant, a estilista que popularizou a minissaia

Por Carolina Rico 13 Abril, 2023 • 13:52 Partilhar este artigo Facebook

Morreu esta quinta-feira a estilista Mary Quant, a estilística que apresentou a minissaia ao mundo. Tinha 93 anos.

Segundo a agência de notícias AFP, que cita fonte da família, Mary Quant "morreu pacificamente na sua casa em Surrey, no Reino Unido, esta manhã".

Mary Quant fica para a história da moda por ter popularizado a minissaia, mas não há provas conclusivas para afirmar que foi a primeira a desenhar uma minissaia.

O certo é que depois de a estilista começar a usar a minissaia nos seus figurinos a peça tornou-se imediatamente essencial no guarda-roupa das mulheres a partir da década de 1960.

Era "uma das mais reconhecidas estilistas do século XX a nível internacional e uma inovadora notável", destacou ainda a família.

"É impossível sobrestimar a contribuição da Quant para a moda. Ela representou a alegre liberdade da moda dos anos 1960 e forneceu um novo modelo para as mulheres jovens", destaca o museu Victoria & Albert Museum, que dedica uma exposição à estilista. "A moda hoje deve muito à sua visão pioneira."

It"s impossible to overstate Quant"s contribution to fashion. She represented the joyful freedom of 1960s fashion, and provided a new role model for young women.



Fashion today owes so much to her trailblazing vision. pic.twitter.com/4z3MXp0tZl - V&A (@V_and_A) April 13, 2023

Entre as criações mais famosas de Mary Quant destacam-se ainda as calças de mulher de cintura subida e as chamadas "hotpants" (calções muito curtos de cintura subida).