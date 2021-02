Mary Wilson © Mark Ralston/AFP

Mary Wilson, vocalista e cofundadora das Supremes, morreu, esta segunda-feira, aos 76 anos. A cantora faleceu subitamente, durante a noite, na sua casa e Las Vegas, nos Estados Unidos da América.

De acordo com o representante da vocalista, Jay Schwartz, citado pela revista Variety, as cerimónias fúnebres de Mary Wilson serão privadas, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, mas haverá, mais tarde, uma cerimónia pública em memória da artista.

Segundo a revista, a cantora preparava-se para lançar um álbum a solo em março deste ano.

Nascida a 6 de março de 1944, em Greenville, no estado norte-americano do Mississippi, Mary Wilson tornou-se célebre como integrante das Supremes, um dos trios femininos mais icónicos da história da música.

As Supremes tornaram-se, na década de 1960, o grupo musical feminino mais popular de sempre nos Estados Unidos da América, atingindo 12 vezes o primeiro lugar dos tops musicais.

Mary Wilson foi a última das Supremes a abandonar o grupo, depois da saída de Florence Ballard, em 1967, e Diana Ross, em 1970.

A cantora tornou-se depois numa aclamada autora, na década de 1980, ao publicar a sua autobiografia, e numa ativista dos direitos dos músicos, além de continuar a trabalhar enquanto performer musical e de teatro musical.

Em 1988, ganhou uma estrela no Rock and Roll Hall of Fame, ao lado das suas colegas de formação das Supremes.