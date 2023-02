Morreu Melinda Dillon, atriz de "Encontros Imediatos do Terceiro Grau"

A atriz norte-americana Melinda Ruth Dillon © DR

A atriz norte-americana Melinda Ruth Dillon, conhecida por ter participado nos filmes "Encontros Imediatos do Terceiro Grau" (1977) e "A Calúnia" (1981), morreu a 9 de janeiro aos 83 anos, anunciou a família na sexta-feira.

Em "Encontros Imediatos do Terceiro Grau", de Steven Spielberg, Dillon interpretou Jillian Guiller, a mãe solteira que procura o seu filho, que é raptado por alienígenas.

A atriz foi nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo seu papel no filme de Spielberg. Já em "A Calúnia", de Sydney Pollack", contracenou com Paul Newman, obtendo a nomeação para o Óscar de Melhor Atriz em 1982.

Nos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Dillon perdeu para Venessa Redgrave, de "Júlia" (1978), e para Maureen Stapleton, de "Reds" (1982).

Logo no início de carreira, a artista foi nomeada para um Tony e venceu o prémio Theatre World em 1963 pela sua atuação na Broadway na produção "Who's Afraid of Virginia Woolf?", de Edward Albee.

O seu currículo no cinema também inclui "F.I.ST" (1978), de Norman Jewison, "The Prince of Tides" (1991), de Barbra Streisand, e "Magnólia" (1999), de Paul Thomas Anderson.

Nascida em 13 de outubro de 1939, em Hope (Arkansas), Melinda Ruth Dillon foi casada com o falecido ator Richard Libertini (1933-2016), entre 1963 e 1978.