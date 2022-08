Morreu Mikhail Gorbachev, último líder da União Soviética

Mikhail Gorbachev © Global Notícias (arquivo)

Mikhail Gorbachev, antigo líder da União Soviética, morreu esta terça-feira aos 91 anos, de acordo com as agências de notícias russas Tass, RIA Novosti e Interfax que citam o Hospital Clínico Central.

Gorbachev foi o último líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, antes da sua desintegração em 1991.

Quando chegou ao poder, em 1985, fez acordos de redução de armas com os Estados Unidos e parcerias com potências ocidentais para acabar com a Cortina de Ferro que tinha dividido a Europa durante a Guerra Fria.

Em 1989, quando os protestos pró-democracia deflagraram em várias das antigas repúblicas soviéticas, o então presidente recusou utilizar a força para reprimir os manifestantes.

Contudo, os protestos alimentaram as aspirações de autonomia das 15 repúblicas da União Soviética, que se desintegraram durante os dois anos seguintes.

Ao tornar-se secretário-geral do Partido Comunista Soviético em 1985, com apenas 54 anos, tinha-se proposto revitalizar o sistema, introduzindo liberdades políticas e económicas limitadas.

Mikhail Gorbachev nasceu a 2 de março de 1931, em Stavropol.

