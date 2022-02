Morreu Moses J. Moseley, ator de "The Walking Dead"

O ator Moses J. Moseley © Instagram de Moses J. Moseley

Moses J. Moseley, um ator de 31 anos conhecido por fazer parte do elenco da série "The Walking Dead", foi encontrado morto na semana passada, avança a imprensa internacional. Foi encontrado sem vida com um ferimento de bala, no seu carro, na passada quarta-feira em Stockbridge, na Geórgia, EUA, contou à TMZ fonte da família.

A polícia revelou que as causas da morte estão a ser investigadas.

Moseley ficou conhecido por ser um dos zombies de estimação de Michonne, personagem interpretada pela atriz Danai Gurira, durante várias temporadas na série de terror da AMC.

"Todos amavam o Moses. Amava tanto os seus fãs como a sua família e amigos. Estava sempre entusiasmado por fazer audições e trabalhar. Era o tipo de pessoa a quem se podia ligar a meio da noite se se precisasse de falar ou de alguma coisa. Vai deixar muitas saudades nos amigos, família, colegas e fãs", contou Tabatha Minchew, representante do ator, num comunicado enviado à Fox News.

A família de Moseley teve notícias do ator pela última vez a 23 de janeiro. Na quarta-feira, depois de terem notificado a polícia do desaparecimento, começaram a procurar o carro, onde o corpo foi encontrado.

O ator também participou no filme "The Hunger Games: Catching Fire" e na série da HBO "Watchmen".