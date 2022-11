Morreu Nagrelha, "kudurista com a maior legião de fãs em Angola"

© Photo by aboodi vesakaran on Unsplash

O Ministério da Cultura e Turismo angolano anunciou esta sexta-feira a morte, em Luanda, de Gelson Caio Manuel Mendes ('Nagrelha'), conhecido cantor de Kuduro, género de música e dança angolana, "com a maior legião de fãs em Angola".

Numa nota, o ministro da Cultura e Turismo, Filipe Zau, disse que "foi com profunda dor e consternação", que tomou conhecimento do passamento físico de Gelson Caio Manuel Mendes, de nome artístico 'Nagrelha', do grupo musical "Os Lambas".

'Nagrelha', de 36 anos, natural de Luanda, morreu hoje no hospital D. Alexandre do Nascimento (Sanatório de Luanda), e deixa viúva e quatro filhos.

O cantor, considerado o "Estado-Maior do Kuduro", durante a doença chegou a viajar para a cidade portuguesa do Porto, devido a problemas respiratórios, uma luta que durou sete meses.

"'Nagrelha' é o kudurista com maior legião de fãs em Angola, um dos fundadores do grupo 'Os Lambas', com uma forma de cantar peculiar, conquistou o Kuduro no ano de 2000", sublinha a nota do Ministério da Cultura e Turismo.

O emblemático cantor foi autor de vários temas de sucesso como "Não me Tarraxa Assim", "Wamona", "Katronga Violenta", "Dizumba Grande", "Banzelo", "Toque do Nana", "Comboio", "Provou e Gostou", de entre outros temas musicais.

"Nesta hora de dor e luto, o Ministro da Cultura e Turismo, Filipe Silvino de Pina Zau, em nome dos responsáveis e funcionários do seu departamento ministerial, endereça à família enlutada e amigos os sentimentos de pesar", salienta a nota ministerial.