Morreu Nelson Sargento, ícone do samba

O sambista do Rio de Janeiro Nelson Sargento, considerado um ícone da cultura brasileira, morreu esta quinta-feira devido a complicações associadas à Covid-19, aos 96 anos, divulgou a assessoria de comunicação.

Nelson Sargento estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca) do Rio de Janeiro com Covid-19 desde a sexta-feira passada.

O sambista era presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira, escola de samba mais antiga da capital 'carioca' e, além de cantor e compositor, também atuou como pesquisador, artista plástico, ator e escritor.

A Mangueira divulgou uma homenagem ao sambista na rede social Twitter, frisando que "a semente plantada por ele [Nelson Sargento] rendeu frutos que estarão eternizados junto à certeza de que 'O samba agoniza, mas não morre' jamais."

Ícone da cultura popular, o sambista foi um dos primeiros cariocas vacinados contra o novo coronavírus.

Nelson Sargento recebeu a primeira dose de vacina contra a Covid-19 em 31 de janeiro num ato da Prefeitura do Rio de Janeiro para marcar o início da campanha de vacinação.

Nascido em 1924, no centro do Rio de Janeiro, Nelson Mattos ganhou passou a ser chamado de Nelson Sargento depois de uma rápida passagem pelo Exército brasileiro durante a juventude.

Sargento escreveu 'Primavera', samba-enredo que também ficou conhecido como 'As quatro estações' e outras músicas que marcaram a cultura brasileira como 'Falso amor sincero', 'Agoniza, mas não morre' e 'Encanto da paisagem'.

