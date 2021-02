Morreu Christopher Plummer, capitão Von Trapp de "Música no Coração"

Por Guilherme de Sousa 05 Fevereiro, 2021 • 18:24 Partilhar este artigo Facebook

O ator canadiano Christopher Plummer morreu esta sexta-feira aos 91 anos, confirmou a sua família.

Nascido em Toronto, no Canadá, Plummer fez uma longa carreira de 75 anos no cinema. Morreu em casa, rodeado pela família, no Connecticut, nos EUA, informou o seu agente, num comunicado citado pelo The Guardian.

"Chris era um homem extraordinário que amava profundamente e respeitava a sua profissão. Era um tesouro nacional que apreciava profundamente as suas raízes canadianas. Através da arte e humanidade, tocou em todos os nossos corações e a sua vida durará por todas as gerações vindouras. Estará sempre connosco", lê-se na nota do agente Lou Pitt, amigo pessoal do ator nos últimos 46 anos.

Em 1965, Christopher Plummer entrou para a história do cinema, ao protagonizar o capitão John Von Trapp, em "Música do Coração". Em 2010, foi premiado com o Óscar de Melhor Ator secundária pelo papel em "Assim é o Amor", de Mike Mills. Foi o ator mais velho, com 82 anos, a receber a estatueta da Academia de Cinema de Hollywood.