Jean-Paul Belmondo

Por Carolina Quaresma 06 Setembro, 2021 • 15:49

Morreu o ator francês Jean-Paul Belmondo aos 88 anos de idade. A informação foi avançada, esta segunda-feira, pelo seu advogado.

"Ele estava cansado há algum tempo. Morreu tranquilamente", precisou o advogado de Jean-Paul Belmondo, em declarações à AFP.

O ator, a quem chamavam 'Bébel', considerado como uma das maiores estrelas do cinema francês do pós-guerra, ficou famoso por ter participado no movimento cinematográfico francês "New Wave" com filmes como "O acossado", de Jean-Luc Godard, no início da carreira, e "O irresistível aventureiro", de Georges Lautner, na década de 1980.

Com mais de 80 filmes no currículo, o ator ficou conhecido por ter feito diversos géneros, desde comédias a thrillers.