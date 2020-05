Morreu o ator Fred Willard

Fred Willard © Paul Buck/EPA

O ator norte-americano Fred Willard morreu esta sexta-feira, aos 86 anos. A notícia foi confirmada pela filha do ator, Hope Willard, nas suas redes sociais.

"É com o coração pesado que partilho a notícia de que o meu pai morreu pacificamente na última noite", escreveu Hope Willard.

"Ele continuou a mover-se, a trabalhar e a fazer-nos felizes até ao final. Nós amamo-lo muito. Vamos sentir a sua falta para sempre", lê-se na publicação feita na sua página de Twitter.

Com uma carreira de mais de 50 anos, o ator - que era também comediante, dobrador e guionista - participou em filmes como "Best in Show" e "A Mighty Wind" e, recentemente, na série "Uma Família Muito Moderna". O ator tinha recentemente acaba dode gravar a série da Netflix "Space Force".

Depois de várias nomeações, Willard viu o seu trabalho reconhecido pelos prémios Emmy, há cerca de seis anos, conquistando o prémio Melhor Ator Convidado numa Série Dramática, pela sua participação em "The Bold and the Beautiful".

Em 2016, o ator juntou-se ao grupo restrito de atores distinguidos com o Johnny Carson Comedy Legend Award, um prémio atribuído aos maiores nomes a deixar a sua marca no mundo da comédia.