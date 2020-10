Morreu o ator Sean Connery, conhecido por interpretar a personagem James Bond

© EPA

O ator de Hollywood Sean Connery morreu este sábado, avança a BBC. O escocês que ficou famoso por interpretar a personagem James Bond tinha 90 anos.

Sean Connery teve uma longa carreira, durante a qual arrecadou um Óscar, dois prémios Bafta e três Globos de Ouro.

Filho de pai católico e mãe protestante, Connery foi leiteiro na sua cidade natal e a primeira oportunidade que teve como ator foi num musical. Ao mesmo tempo que trabalhou como modelo vivo para artistas estudantes de Belas Artes da Universidade de Edimburgo, participou num concurso de Mister Universo e ficou em terceiro lugar, o que lhe abriu as portas da televisão britânica e depois do cinema, onde chegou à fama internacional com o primeiro 007 da História.

Em 1975, foi dirigido por John Huston no filme "O homem que queria ser rei", onde contracenou com Michael Caine. Nas décadas seguintes, Sean Connery fez o Nome da Rosa, Indiana Jones e a Última Cruzada, A Caça ao Outubro Vermelho, e, em 1987, venceu o Óscar de melhor ator secundário pela sua participação nos Intocáveis, com Kevin Costner e Robert de Niro.

Na cerimónia foi aplaudido de pé por todos os colegas presentes.