Morreu o bombista 'Ted' Kaczynski, conhecido como "Unabomber"

Detenção de Theodore Kaczynski, em 1996

Theodore "Ted" Kaczynski, conhecido como o "Unabomber", morreu na prisão federal da Carolina do Norte, nos EUA, disse este sábado um porta-voz dos serviços prisionais.

Kaczynski foi encontrado morto por volta das 08h00 da manhã numa prisão federal na Carolina do Norte. A causa da morte não foi conhecida de imediato.

"Unabomber" foi transferido para as instalações médicas da prisão federal na Carolina do Norte depois de passar duas décadas numa prisão federal de segurança máxima no Colorado por uma série de atentados bombistas contra cientistas.

Ted Kaczynski estava a cumprir pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional após a sua detenção em 1996 na cabana primitiva onde vivia no oeste de Montana. Declarou-se culpado de ter provocado 16 explosões que mataram três pessoas e feriram outras 23 em várias partes do país entre 1978 e 1995.

Anos antes dos atentados de 11 de setembro e do envio de cartas com antraz, as bombas caseiras mortíferas do "Unabomber" alteraram a forma como os americanos enviavam encomendas e embarcavam em aviões, chegando mesmo a encerrar praticamente as viagens aéreas na Costa Oeste em julho de 1995.

Obrigou o The Washington Post, em conjunto com o The New York Times, a tomar a decisão, em setembro de 1995, de publicar o seu manifesto de 35.000 palavras, "Industrial Society and Its Future", que afirmava que a sociedade moderna e a tecnologia estavam a conduzir a um sentimento de impotência e alienação.

Mas isso conduziu à sua ruína. O irmão de Kaczynski, David, e a mulher deste, Linda Patrik, reconheceram o tom do tratado e avisaram o FBI, que andava há anos à procura do "Unabomber" na mais longa e dispendiosa caça ao homem do país.

Em abril de 1996, as autoridades encontraram-no numa cabana de contraplacado e lona de 3 por 4 metros, nos arredores de Lincoln, Montana, que estava cheia de diários, um diário codificado, ingredientes explosivos e duas bombas prontas.

Como génio do crime, "Unabomber" ganhou a sua quota-parte de simpatizantes e comparações com Daniel Boone, Edward Abbey e Henry David Thoreau.

Depois de revelado como um eremita de olhos selvagens, cabelo e barba compridos, que suportava os invernos do Montana numa cabana de uma divisão, Kaczynski pareceu a muitos mais um solitário patético do que um anti-herói romântico.