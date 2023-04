Morreu o chefe Yunupingu, pioneiro da defesa dos direitos dos aborígenes na Austrália

O líder aborígene Yunupingu © Peter Eve/Yothu Yindi Foundation

O líder aborígene Yunupingu, reconhecido como um "tesouro vivo" pela Austrália e pioneiro na defesa dos direitos do seu povo, morreu esta segunda-feira, aos 74 anos, anunciou o governo.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, lamentou a perda de "um dos maiores da Austrália" e de "um estadista".

Yunupingu desempenhou um papel crucial na luta dos aborígenes pelo reconhecimento do direito às terras ancestrais, nos anos de 1960 e 1970.

Durante décadas fez campanha para que os aborígenes, povo que estava na Austrália antes da chegada dos colonos europeus, fossem reconhecidos pela Constituição, questão que será submetida a referendo no final deste ano.

Oriundo da Terra de Arnhem, no extremo norte do país, Yunupingu ganhou proeminência no início dos anos de 1960, quando juntamente com o povo Yolngu, apresentou petições ao Parlamento, feitas em casca de árvore para protestar contra um projeto de mineração nas terras.

A Terra de Arnhem é uma região com perto de 97 mil quilómetros quadrados e uma população de mais de 16 mil habitantes, situada no canto nordeste do Top End do Território do Norte, a cerca de 500 quilómetros da capital do território, Darwin.

O líder, que morreu de doença, era também um "mestre de cerimónias e um guardião das linhas de canto", através das quais o povo Yolngu perpetua a memória oral, de acordo com a Fundação Yothu Yindi. Em 1998, foi reconhecido como um "tesouro vivo" pelo Governo australiano.

"Yunupingu moveu-se em dois mundos com autoridade, poder e graça e trabalhou para que formassem um todo, juntos", disse Albanese.

Os aborígenes habitam a Austrália há cerca de 65 mil anos, de acordo com várias estimativas, mas têm sido sujeitos a várias formas de discriminação, opressão e espoliação desde que a colonização britânica começou no século XVIII.