Morreu o comediante norte-americano Bob Saget

Bob Saget, de 65 anos, ascendeu à fama como Danny Tanner © AFP

O comediante norte-americano Bob Saget, conhecido pelo papel na série dos anos 80-90 "Que Família!" foi encontrado morto num quarto de hotel da Florida, informou no domingo a polícia local.

A polícia foi chamada ao Ritz-Carlton em Orlando "a respeito de um homem inconsciente num quarto de hotel, tendo sido "identificado como Robert Saget e declarado morto no local", indicou o Gabinete do xerife de Orange County numa publicação na rede social Twitter.

"Não foram encontrados sinais de crime ou de uso de drogas", adiantou.

Bob Saget, de 65 anos, ascendeu à fama como Danny Tanner, um pai viúvo de três raparigas, na série "Que Família!" (Full House), no ar entre 1987 e 1995.

Horas antes de a sua morte ser anunciada, o ator tinha publicado no Twitter uma nota sobre a diversão sentida num espetáculo que apresentou em Jacksonville.

"Adorei o espetáculo desta noite em @PV_ConcertHall em Jacksonville. Público entusiasmado. Mais uma vez, obrigado a @RealTimWilkins pela abertura. Não sabia que tinha feito um 'set' de duas horas esta noite. (...) Verifique BobSaget.com para as minhas datas em 2022", escreveu o humorista.

Loving beyond words being on tour -And doing an all new show of standup and music. Hope to see you out there. More dates being added continually as we go further into 2022... For tickets, go to: https://t.co/nqJyTi0Dbk pic.twitter.com/ECSOpGt1K0 - bob saget (@bobsaget) December 9, 2021

Saget foi casado com Kelly Rizzo e teve três filhas.

O canal Comedy Central reagiu no Twitter à morte de Saget: "Era um comediante que adorávamos e que forçava os limites. Sentiremos a sua falta."