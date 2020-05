© Pixabay

O compositor e escritor Aldir Blanc é mais uma vítima da Covid-19. O brasileiro de 73 anos estava internado no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, onde acabou por falecer esta segunda-feira devido a complicações causadas pelo novo coronavírus.

Aldir Blanc deu entrada no dia 10 de abril no Hospital Municipal Miguel Couto, com uma infeção urinária e pneumonia. As análises confirmaram a infeção pela Covid-19. Só cinco dias depois o compositor conseguiu ser transferido para o hospital de referência para infetados com o novo coronavírus.

Blanc é autor de músicas como "O Bêbado e a Equilibrista", que se tornou num dos maiores sucessos de Elis Regina. O compositor escreveu canções com Roberto Menescal, Ivan Lins, Wagner Tiso, entre outros.

Da música surgiu também o encanto pelas crónicas. Aldir Banc escreveu para os jornais O Dia, O Estado de São Paulo e O Globo, e publicou diversos livros onde retratava a suas vivências na zona norte do Rio de Janeiro, onde nasceu.

O Brasil conta já com mais de sete mil vítimas mortais pelo novo coronavírus. O número de infetados ultrapassa os 101 mil.