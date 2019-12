Morreu o designer francês Emanuel Ungaro

© Philippe Wojazer/Reuters

O designer de moda francês Emanuel Ungaro morreu este sábado, aos 86 anos, em Paris. O anúncio da morte foi feito este domingo pela família, que revelou ao Le Monde que Ungaro passou as duas últimas semanas num estado já "enfraquecido".

Nascido em 1933 no seio de uma família de imigrantes italianos, foi o pai alfaiate quem o introduziu ao mundo da moda. Em 1956, com 23 anos chega a Paris e é lá que conhece aquele que reconhece como o seu único mestre: o espanhol Cristobal Balenciaga.

Passou seis anos a aprender e trabalhar com Balenciaga, um outro com Courrèges e lança-se no mercado, a título individual, em 1965, com uma equipa reduzida, na Avenue MacMahon, no 17.º arrondissement de Paris.

Três anos depois, em 1968, lança-se no pronto-a-vestir, com uma linha feminina a que se seguiu, anos mais tarde, uma masculina. Daí partiu para o mundo dos perfumes, sapatos e óculos, até que a família Ferragamo lhe compra o que já era um império em 1996. Casado e com uma filha, distancia-se do mundo da moda em 2001, deixando nas mãos de Giambattista Valli - o seu braço-direito - a direção artística dos seus produtos.

As suas criações conseguiram, ao longo dos anos, agradar à atriz e amiga Anouk Aimée, mas também a Gena Rowlands, Catherine Deneuve e Isabelle Adjani. Os tempos áureos parecem, no entanto, ter ficado no passado: sucedem-se os diretos artísticos e até a atriz Lindsay Lohan - atriz cuja carreira ficou marcada pelo abuso de drogas - ocupou o cargo.