Morreu o escritor japonês e Nobel da Literatura Kenzaburo Oe

Morreu o escritor e Nobel da Literatura japonês Kenzaburo Oe, aos 88 anos, no dia 3 de março.

A notícia só foi revelada esta segunda-feira, já depois do funeral onde apenas a família marcou presença, segundo a AFP.

Kenzaburo Oe "morreu de idade avançada às primeiras horas do dia 3 de março", afirmou a editora japonesa Kodansha.

Autor de livros como "Não Matem o Bebé" e "Morte pela Água" (editados em Portugal pela Livros do Brasil) Kenzaburo Oe venceu o prémio Nobel da Literatura em 1994. O juri do galardão destacou-lhe a "força poética com que cria um mundo imaginado, onde vida e mito se condensam para formar uma imagem desconcertante da situação humana de hoje".

