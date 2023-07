Morreu o escritor Milan Kundera

Por Gonçalo Teles e Guilherme de Sousa 12 Julho, 2023 • 10:16 Partilhar este artigo Facebook

O escritor Milan Kundera morreu esta terça-feira aos 94 anos no seu apartamento de Paris, avançou a Biblioteca do Estado da Morávia, onde está grande parte do arquivo pessoal do autor.

"Infelizmente posso confirmar que o senhor Milan Kundera morreu ontem (terça-feira) após doença prolongada", disse à France-Presse a porta-voz da biblioteca, Anna Mrazova.

Nascido a 1 de abril de 1929 em Brnö, na antiga Checoeslováquia, estava exilado em Paris desde 1975 e tinha nacionalidade francesa desde 1981. Essa foi a única que teve entre esse ano e 2019, quando recuperou a cidadania checa que lhe fora retirada em 1979.

É o autor de obras como "A Insustentável Leveza do Ser" - tida como a sua maior e transformada em cinema em 1988 -, "A Brincadeira" ou "A Identidade" e dedicou-se a géneros literários como o romance, o ensaio e a poesia, sendo considerado um dos mais importantes escritores do século XX.

Recebeu, entre outros, os prémios Médicis (1973), Mondello (1978), Common Wealth (1981), Jerusalém (1985) e o Independent de Literatura Estrangeira (1991).

Neste mês de julho, a Dom Quixote editou em Portugal "Um ocidente sequestrado ou a tragédia da Europa Central", um pequeno livro de Kundera, publicado pela primeira vez em França em 2021, e que segundo a editora é extremamente atual na reflexão sobre a Europa em construção.

"Vai-nos fazer muita falta"

"É um ensaio que nos obriga e que nos leva a refletir sobre a Europa que estamos a construir e os fundamentos desta Europa. É um livro que tem dois textos que foram escritos antes da queda do Muro [de Berlim]: um é o discurso que o Kundera disse no Congresso dos Escritores da Checoslováquia, em 1967, pouco antes da invasão das tropas do Pacto de Varsóvia, e outro é um artigo publicado na revista Le Débat em 1983, quando o Kundera já vivia em Paris", explicou à TSF a editora Cecília Andrade.

A mais recente obra do escritor leva a uma reflexão sobre a Europa. 00:00 00:00

Era um homem "reservado, que preservava muito a sua privacidade e tinha deixado de dar entrevistas há muito tempo", mas correspondia-se "por vezes", a par da mulher Vera Kundera, com Cecília Andrade.

"Sempre muito amável e sempre muito gentil", Kundera "refletia muito sobre o nosso tempo, tanto que alguns dos seus livros mais recentes eram reflexões sobre o nosso tempo, como um livro que ele publicou, que é 'Um Encontro' (2011)", conta a editora, que confessou que o autor "vai-nos fazer muita falta".

Editora recorda um homem "reservado" e sempre "muito amável". 00:00 00:00

"Eu acreditava que ele ainda fosse ter o Prémio Nobel, porque era apontado por muitos como um possível candidato, infelizmente não aconteceu", lamentou à TSF, notando que "A Insustentável Leveza do Ser" é uma obra que "tem acompanhado sucessivas gerações de leitores".

"A Insustentável Leveza do Ser" tem sido procurada pelos mais jovens. 00:00 00:00

Sinal "muito interessante" disso é o que notou na mais recente Feira do Livro, onde "muitos jovens" procuraram aquela que é uma das publicações "mais importantes do século XX".