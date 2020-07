Morreu o maestro e compositor Ennio Morricone

© Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP

Por TSF 06 Julho, 2020 • 08:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O maestro e compositor italiano Ennio Morricone morreu, aos 91 anos, em Roma, na sequência de uma queda, revelam os meios de comunicação italianos.

Ennio Morricone é um dos maiores nomes da música associados ao cinema e à televisão, com mais de 500 bandas sonoras compostas para o grande e o pequeno ecrãs. O maestro assinou ainda mais de 100 peças de música clássica.

"Aconteceu no Oeste", "O Bom, o Mau e o Vilão", "A Missão", "Cinema Paraíso", "Era uma Vez na América" ou "Por um Punhado de Dólares" são algumas das bandas sonoras mais marcantes do artista italiano. Na longa carreira do artista destaca-se o Óscar que venceu em 2016.

Ennio Morricone esteve em Lisboa em maio de 2019 para um último concerto em Portugal. Na Altice Arena, o maestro contou com a voz de Dulce Pontes, em "Abolição", do filme "Queimada!", que Gillo Pontecorvo realizou em 1968.

Notícia em atualização