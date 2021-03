Morreu James Levine. A ascensão e a queda do maestro

O maestro James Levine © DR (arquivo)

O maestro James Levine morreu aos 77 anos, três anos depois de um escândalo de abuso sexual que acabou com a sua carreira, manchando-a, apesar dos 40 anos na direção musical da Metropolitan Opera de Nova Iorque.

James Levine morreu de "causas naturais" a 9 de março, em Palm Springs, na Califórnia, revelou Len Horovitz, seu médico de longa data, à AFP esta quarta-feira. O médico não avançou mais detalhes, limitando-se apenas a confirmar as informações publicadas pelo New York Times.

Antes do escândalo sexual, em 2018, o maestro era considerado um dos mais influentes do mundo. Nesse ano, apesar de já estar reformado, mantinha-se como diretor musical honorário e diretor artístico do programa para jovens artistas da Ópera Metropolitana.