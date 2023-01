Morreu o músico norte-americano David Crosby

David Crosby © Etienne Laurent/EPA (arquivo)

Por Lusa 20 Janeiro, 2023 • 06:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O cantor e guitarrista norte-americano David Crosby, membro fundador das influentes bandas de rock dos anos de 1960 Byrds and Croby, Stills & Nash (mais tarde Crosby, Stills, Nash & Young), morreu na quinta-feira aos 81 anos após doença prolongada.

A informação foi confirmada pela mulher do artista, Jan Dance, à revista especializada Variety.

"É com grande tristeza, após uma doença prolongada, que o nosso amado David (Croz) Crosby morreu. Estava carinhosamente cercado pela sua esposa Jan e pelo seu filho Django", adiantou a mulher, citada em comunicado.

"Embora não esteja mais connosco aqui, a sua humanidade e alma bondosa vão continuar a guiar-nos e a inspirar-nos. O seu legado vai continuar a viver através da sua música lendária. Paz, amor e harmonia para todos os que conheceram David e aqueles que ele tocou. Vai fazer muita falta", acrescentou.

Jan Dance pediu ainda "respeitosamente e gentilmente" privacidade.

Com Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman e Michael Clarke, o músico instituiu nos Byrds and Croby o folk-rock entre 1964 e 1967.

No final dos anos de 1960, em Los Angles, Crosby lançou os Crosby, Stills & Nash, cuja estreia multi-platina em 1968 inaugurou o sucesso daquele supergrupo de rock. A introdução de Neil Young posteriormente fez aumentar o interesse comercial pela banda.

Crosby lutou contra o vício das drogas durante muitos anos, tendo sido submetido a uma cirurgia de transplante de fígado em 1994.

O guitarrista cumpriu ainda uma pena de prisão de cinco meses em 1986 por posse de droga e armas.

Entrou no Rock and Roll Hall of Fame duas vezes, como membro dos Byrds and Croby (1991) e dos Crosby, Stills & Nash (1997).