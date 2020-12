Morreu o Samuel Little, o assassino em série "mais prolífico" dos EUA

Samuel Little © AFP/Ector County Sheriff's Office

Morreu Samuel Little, considerado pelo FBI o "mais prolífico" assassino em série dos Estados Unidos, que confessou ter matado 93 pessoas.

O norte-americano morreu num hospital, na Califórnia, aos 80 anos, avançou o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia à AFP. As causas da morte ainda estão por apurar.

Samuel Little cumpria desde 2014 três sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem direito a liberdade condicional, pela morte de três mulheres.

Contudo, já depois de se encontrar na prisão confessou a morte de 93 mulheres entre 2970 e 2005, admissão que o FBI considerou "credível".

No ano passado, o FBI confirmou o envolvimento de Samuel Little em pelo menos 50 homicídios, mas não descartou que este tenha cometido todas mortes que alegava.

A maioria das suas vítimas eram mulheres marginalizadas e vulneráveis, como toxicodependentes e prostitutas. Em muitos casos, nunca foram identificadas e as suas mortes não foram investigadas.

Também o modus operandi de Samuel Little ajudou a encobrir as mortes. Usava a força (tinha 1.90m e praticava boxe) para derrubar as vítimas com um soco e depois estrangulava-as com as próprias mãos.

Sem indícios óbvios de homicídio, as mortes eram atribuídas a uma overdose de drogas ou acidente.