Morreu Paco Rabanne

Morreu o estilista Francisco Rabaneda y Cuervo, mais conhecido por Paco Rabanne, aos 88 anos. A notícia foi avançada pelo Télégrame e confirmada pela Paris Match junto do autarca de Vannes, David Robo.

Nascido em 18 de fevereiro de 1934 na cidade espanhola de Pasajes, no País Basco, Francisco Rabaneda y Cuervo, seu verdadeiro nome, acabou por fazer carreira como costureiro e criador de perfumes, principalmente em França.

No final dos anos 1960, teve início a colaboração entre o 'designer' e a empresa de moda e beleza Puig, que finalmente adquiriu em 1986.

Juntamente com os membros da segunda geração desta empresa familiar, "foi selada uma aliança leal com um desenhador capaz de transmitir paixão e rebelião juvenil em fragrâncias de sucesso", afirmaram no comunicado.

"A Paco Rabanne tornou a transgressão magnética", disse José Manuel Albesa, presidente da divisão de Beleza e Moda da Puig, que deixa ainda a questão: "Quem mais poderia induzir as elegantes mulheres parisienses a clamar por vestidos feitos de plástico e metal? Quem mais senão Paco Rabanne poderia imaginar uma fragrância chamada Calandre (que significa 'grelha de carro') e transformá-la num ícone da feminilidade moderna?".

José Manuel Albesa sublinhou ainda que "esse espírito radical e rebelde [o] distingue: existe apenas um Rabanne".

O responsável recordou também a "enorme influência na moda contemporânea, um espírito que perdura na 'maison' que leva o seu nome".

"Rabanne continuará a ser uma importante fonte de inspiração para as equipas de moda e fragrâncias" da empresa, confirmou o seu presidente executivo, Marc Puig.