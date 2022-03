Morreu Paul Herman, ator de "Os Sopranos"

Paul Herman © Charley Gallay/Getty Images via AFP

O ator Paul Herman morreu, esta terça-feira, aos 76 anos, de acordo com o jornal Daily Mail. A informação foi confirmada por Michael Imperioli, colega do ator na aclamada série "Os Sopranos", embora as causas da morte não tenham sido reveladas.

"O nosso amigo e colega Paul Herman morreu", anunciou Michael Imperioli, numa publicação na sua página de Instagram. "Era um ótimo tipo. Um contador de histórias de primeira classe e um grande ator", declarou.

"Estou grato por termos passado algum tempo juntos antes de ele nos deixar. Vou ter saudades dele. Muito amor para a sua família, amigos e a comunidade de atores e realizadores", acrescentou.

Além de "Os Sopranos", Paul Herman participou em outras grandes produções de destaque como "Era Uma Vez na América" (1984), "Cidade sob Pressão" (1995), "Guia para um Final Feliz" (2012), "Golpada Americana" (2013) e "O Irlandês" (2019).