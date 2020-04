Morreu Peter Beard, o fotógrafo que viveu e morreu na natureza

Peter Beard, fotógrafo © Andrew H. Walker/Getty Imagens North America/AFP

O fotógrafo de vida selvagem Peter Beard morreu, aos 82 anos. O artista americano ficou conhecido pelos famosos disparos fotográficos de vida selvagem e foi encontrado depois de estar desaparecido há três semanas. A família confirmou a morte esta terça-feira.

De acordo com a AFP, o fotógrafo sofria de demência e o corpo foi encontrado durante o fim de semana numa área remota de um parque em Long Island, Nova Iorque. A polícia confirma que tinha as mesmas roupas do que no dia em que desapareceu e que foi encontrado por um caçador.

Peter Beard fotografou a fauna africana e a destruição do continente e publicou o livro "The End of the Game", em 1995.

Ao longo da vida, o artista foi sempre visto como um explorador destemido, principalmente depois de ter sido pisado por um elefante, em 1990. Agora, como diz a família em comunicado: "Morreu onde viveu, na natureza."