Morreu Quino, "o criador da menina sábia"

Mafalda, o teu criador está na capa do La Vanguardia: "falece Quino, o pai da menina sábia"...

O El País diz que morre Quino o cartunista "em espanhol mais internacional"...

Na atualidade mais pandémica em Espanha, ficámos a saber pelas manchetes do Vanguardia, El País e da Voz da Galiza que Madrid e Galiza recusam os planos anti Covid do governo...

No diário económico espanhol Cinco Dias leio que o FMI vê riscos de que a crise danifique a banca e pede reforço de capital...

Em França, sobre a covid-19 o Figaro diz que o governo está na hora das escolhas difíceis e o Le Point tem o ator Gerard Depardieu na capa e cita-o dizendo: a França já está confinada sem o saber.

Em Israel o Jerusalém Post traz um aviso de Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro diz que a saída completa do confinamento pode levar um ano!

No USA Today há uma sondagem que indica as prioridades do voto, os assuntos que mais preocupam os eleitores de origem hispânica... a economia é o assunto principal para 80%; assistência de saúde 76%, coronavirus 72%; desigualdade racial 66%; criminalidade violenta 63%.

No Guardian Weekly já nas bancas com data de amanhã, vejo uma águia tombada, abatida por setas azuis (democratas) e vermelhas (republicanas) e o título: a eleição que pode partir a América. E ainda: a bomba relógio dos impostos de Trump.

Verde que te quero verde... está na capa do China Daily... Xi, o presidente chinês, apela a "esforços globais verdes".