Morreu Robbie Coltrane, o ator que interpretou Hagrid na saga Harry Potter

Robbie Coltrane © Carl Court/AFP (arquivo)

Por TSF 14 Outubro, 2022 • 18:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreu Robbie Coltrane, o ator escocês que interpretou Hagrid nos filmes da saga Harry Potter. Robbie Coltrane tinha 72 anos e a sua morte foi confirmada pela agente. Através de um comunicado, Belinda Wright acrescentou que o comediante morreu num hospital perto de Falkirk, na Escócia.

Embora não tenha sido revelada qual a causa da morte, Robbie Coltrane padecia de problemas de saúde há dois anos.

Descrevendo-o como um "talento único", a agente acrescenta que o papel como Hagrid trouxe "alegria" tanto a crianças como a adultos em todo o mundo.

"Vou lembrar-me dele como um cliente leal. Além de ser um ator maravilhoso, era inteligente, brilhantemente espirituoso (...) Sentirei a sua falta", frisou.

Nicola Sturgeon, primeira-ministra da Escócia, lamentou a morte do ator que considera uma "lenda do entretenimento escocês", elogiando o seu "alcance e profundidade como ator. "De todos os seus papéis, o meu favorito foi Fitz em Cracker (...)", escreveu no Twitter.