Nascido em Toronto a 5 de julho de 1943, Robertson aprendeu música com o lado materno da família

O guitarrista e um dos fundadores de The Band Robbie Robertson morreu esta quarta-feira aos 80 anos, em Los Angeles. Além de ser o principal compositor da banda canadiana, Robertson colaborou várias vezes com Martin Scorsese.

Segundo um comunicado publicado na página oficial do Instagram do artista, "Robbie estava rodeado pela família na altura da morte".

"Robertson completou recentemente o seu 14.º projeto musical para o cinema com o colaborador frequente Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Em vez de flores, a família pediu que fossem feitos donativos à Six Nations of the Grand River para apoiar um novo Centro Cultural em Woodland", lê-se na publicação.

Nascido em Toronto a 5 de julho de 1943, Robertson aprendeu música com o lado materno da família, que vivia na reserva Six Nations of the Grand River.

O seu empresário, Jared Levine, adianta apenas, segundo o The New York Times, que o compositor morreu depois de lutar contra uma "doença longa".

Ainda em adolescente, juntou-se aos Hawks, onde conheceu os músicos que viriam a ser recrutados por Bob Dylan como banda de apoio, sendo que dela fizeram parte o guitarrista Robbie Robertson, o baterista Levon Helm, o baixista Rick Danko, o pianista Richard Manuel e o organista Garth Hudson.

Rebatizada de "the Band", o grupo, que nasceu na década de 60, lançou o seu álbum de estreia Music from Big Pink, que contém êxitos como The Weight, Up on Cripple Creek e I Shall Be Released.

O último concerto da banda contou com a participação de músicos como Bob Dylan e Ringo Starr.

Robbie Robertson deixou o grupo em 1976, seguindo depois uma carreira a solo, dando vida a canções como Somewhere Down The Crazy River, Shine Your Light e Peyote Healing.

O artista cultivou ainda uma relação criativa com Scorsese, tendo colaborado musicalmente com o cineasta em filmes como The Wolf of Wall Street, Raging Bull e, mais recentemente, The Irishman.