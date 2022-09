Morreu Robert Cormier. Ator da série 'Heartland' tinha 33 anos

O ator canadiano Rober Cormier © Reprodução/Instagram

Morreu o ator Robert Cormier, aos 33 anos. Era conhecido pela participação nas séries transmitidas pela Netflix 'Heartland' e 'Slasher'. O canadiano morreu na passada sexta-feira, mas a notícia da sua morte só foi avançada, pela revista People, na noite desta terça-feira.

No comunicado divulgado, é frisada a paixão do ator pela "arte e pelo cinema" assim como pelas suas três irmãs, "que significaram o mundo" para Robert.

Foi também lembrado como "um atleta, um ator e um grande irmão". "Tinha paixão em ajudar os outros e estava sempre a procurar conseguir mais. Gostava de noites de cinema com a família e admirava muito o pai".

Nas redes sociais, a equipa da série onde Robert interpretava Finn Cotter lamentou a morte do ator. "Estamos profundamente tristes com a notícia da morte de Robert Cormier. (...) Os nossos pensamentos estão com ele e com a sua família, que pediu privacidade neste período difícil", lê-se.

Não foram avançadas as causas da morte. Mas, segundo noticia a NBC News, a irmã adiantou ao agente que Robert morreu no hospital de Etobicoke na sequência de ferimentos causados numa queda.