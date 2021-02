Morreu Rush Limbaugh, famoso radialista norte-americano

© Gage Skidmore/cc-by-sa-2.0.

Por TSF com agências 17 Fevereiro, 2021 • 18:01

O radialista norte-americano Rush Limbaugh morreu, esta quarta-feira, aos 70 anos, vítima de complicações relacionadas com cancro do pulmão.

A informação foi avançada no início do programa a que dava voz pela mulher Kathryn Adams Limbaugh. "Sei que, muito provavelmente, não sou a Limbaugh que esperavam ouvir hoje", disse.

"Eu, como vocês, gostava muito que o Rush estivesse agora junto deste microfone dourado, a dar-vos as boas-vindas no início de mais três horas de emissão excecionais. É com profunda tristeza que devo dizer-vos diretamente que o nosso amado Rush, o meu maravilhoso marido, morreu esta manhã devido a complicações relacionadas com cancro do pulmão", anunciou em direto, citada pela CNBC.

Rush Limbaugh, assumidamente conservador, trabalhava em rádio há mais de quatro décadas. Em fevereiro de 2020, anunciou que estava a combater um cancro do pulmão avançado, mas prometeu continuar com o "The Rush Limbaugh Show" enquanto se submetia a tratamentos.

O ex-presidente Donald Trump telefonou para a Fox News para lhe prestar homenagem: "Era um conversador, um tipo brilhante", disse. "Totalmente brilhante. Ele era único... Ele era um grande homem."

Limbaugh tem sido visto como um influenciador significativo do movimento conservador desde a presidência de Ronald Reagan, mesmo quando foi acusado de promover teorias de conspiração e desinformação e ajudou a espalhar teorias de que o antigo presidente Barack Obama nascera fora dos Estados Unidos. Argumentou também que os tiroteios ocorridos no ano passado numa mesquita da Nova Zelândia, que mataram 51 muçulmanos, foram encenados por militantes de esquerda para atacar os conservadores.

Em fevereiro do ano passado, o então presidente Trump ultrajou os liberais e encantou os conservadores quando concedeu a tão cobiçada Medalha da Liberdade a Limbaugh - o mais alto prémio civil possível.

Nascido em 1951 no Missouri, a carreira de Limbaugh na rádio começou em 1971, mas no início sofreu vários fracassos em várias estações. Em 1984, foi contratado por uma estação em Sacramento, Califórnia, que procurava um apresentador mais 'vistoso'. Em menos de um ano, Limbaugh tornou-se na personalidade mais ouvida da cidade.

Em vastas zonas rurais da América, os programas religiosos e os talk-shows conservadores - frequentemente transmitidos numa frequência AM - dominam frequentemente as ondas de rádio.

No entanto, Limbaugh também atraiu fortes críticas sobre a sua carreira por parte dos americanos indignados com as suas declarações: "Tornou a nossa política mais tóxica e contribuiu para níveis perigosos de polarização que hoje dominam o nosso discurso público", disse o grupo de vigilância Media Matters, citado pela AFP