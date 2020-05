Morreu o escritor brasileiro Sérgio Sant'Anna, vítima da Covid-19

© Divulgação Chico-Cerchiaro

Sérgio Sant'Anna, escritor brasileiro, de 78 anos, morreu este domingo, vítima de Covid-19. O artista estava internado no hospital Quinta D'Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 3 de maio e era considerado um dos principais escritores do Brasil.

A notícia foi dada pela irmã nas redes sociais, esta manhã, depois de no sábado ter dito que o irmão estava com alguns sinais de melhoras.

"É tão estranho saber que não vou mais ver aquele que conheci no dia mesmo em que nasceu. Lembro bem, foi na casa Casa de Saúde São José, no Humaitá. Eu, a irmã mais velha, tinha 4 para 5 anos. Haviam me prometido uma irmã, que se chamaria Vânia, e fiquei braba quando me participaram o nascimento de um irmão, o hospital estava em falta de meninas. Mas quando olhei pelo vidro do berçário, lá estavam vários bercinhos ocupados e com laço rosa, sinal de que existiam meninas disponíveis. Eles é que tinham preferido pegar um menino. Depois me conformei e nos tornamos bons amigos", escreveu a familiar.

O autor de contos como 'O Voo da Madrugada' e 'O Sobrevivente' tinha uma carreira com mais de 50 anos na qual venceu quatro vezes o Prémio Jabuti, três vezes o Prémio da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) e uma vez o prémio da Biblioteca Nacional.

Sérgio Sant'Anna deixa uma obra traduzida para o alemão, italiano, francês e tcheco.

