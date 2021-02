Tom Moore morreu de Covid. Veterano angariou fundos para combate à pandemia

O capitão Sir Tom Moore morreu aos 100 anos © Vickie Flores/EPA

O capitão Sir Tom Moore, um ex-oficial que conquistou os corações britânicos com uma campanha de angariação de fundos para o Serviço Nacional de Saúde britânico no início da pandemia, morreu esta terça-feira, aos 100 anos, vítima de Covid-19.

O óbito foi confirmado pela própria família, que publicou uma fotografia do herói britânico na sua página oficial no Twitter.

Tom Moore tornou-se um símbolo da luta contra a Covid-19 durante a primeira vaga da pandemia, depois de se ter proposto percorrer a pé, com a ajuda de um andarilho, dezenas de quilómetros para angariar fundos para o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido. Uma missão onde conseguiu arrecadar 37 milhões de euros.

No dia do seu centenário, a rainha Isabel II ordenou-o Cavaleiro, numa cerimónia realizada no castelo de Windsor.