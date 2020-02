Morreu terceiro passageiro do navio em quarentena atracado no Japão

© AFP

Mais um passageiro do Diamond Princess morreu este domingo. Esta é a terceira morte de passageiros navio que está há várias semanas de quarentena, no porto de Yokohama, no Japão. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde do João à estação televisiva pública NHK World-Japan.

A causa da morte avançada pelo Ministério é pneumonia, não tendo sido confirmado que o passageiro de 80 anos tenha sido infetado com o novo coronavírus.

O passageiro morreu no hospital para onde foi transportado depois de sair do navio.

É no Diamond Princess que está, neste momento, o único caso conhecido de coronavírus português. Adriano Maranhão soube este sábado que estava infetado, mas ainda não sabe ao certo quando vai poder sair do navio.

Sem respostas, sem comida fornecida pelo navio e sem saber quando vai sair do Diamond Princess, Adriano Maranhão diz-se "revoltado". O português infetado com o novo coronavírus está há várias semanas de quarentena, no porto de Yokohama, no Japão, e lamenta, em entrevista à TSF, a falta de respostas, sublinhando que a embaixada portuguesa já tem conhecimento da sua situação.

