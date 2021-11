Morreu Terence Wilson, antigo vocalista dos UB40

Terence Wilson, mais conhecido como Astro © Direitos Reservados

Terence Wilson, ex-vocalista e membro fundador do grupo britânico UB40, mais conhecido como Astro, morreu no sábado, aos 64 anos, vítima de uma doença que lhe tinha sido diagnosticada há pouco tempo. A informação foi confirmada pela própria banda.

"Estamos absolutamente devastados e completamente desolados por ter de vos dizer que o nosso amado Astro faleceu hoje após uma doença muito curta", anunciou a sua banda atual, chamada UB40 featuring Ali Campbell and Astro, numa publicação na rede social Twitter.

"O mundo não será o mesmo sem ele", acrescentou.

Os UB40 tornaram-se conhecidos na década de 80 com êxitos como "Red Red Red Wine" e "Can't Help Falling In Love". Astro integrou o grupo até 2013, ano em que decidiu criar a sua própria banda.